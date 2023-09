Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Weimar (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhren eine 53jährige Fahrradfahrerin und der 21jährige Fahrer eines Fiat-Transporters die Paul-Schneider-Straße, aus Richtung Washingtonstraße kommend in Richtung Trierer Straße. Während die Radfahrerin die Trierer Straße überqueren wollte, beabsichtigte der Transporterfahrer nach rechts auf die Trierer Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang schätzte der 21jährige den Abstand zum Fahrrad verkehrt ein und touchierte dieses. Die 53jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro, am Transporter konnte kein Schaden festgestellt werden.

