Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen: Zwei Verletzte nach Streitigkeiten in Wohnung - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

45357 E.-Gerschede:

Am Sonntagvormittag (9. Juli) gegen 11:40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Gerscheder Weiden. Am Einsatzort fanden die Beamten eine verletzte Frau vor. Ein beteiligter Mann befand sich noch in der Wohnung und reagierte nicht auf die Polizei. Spezialkräfte trafen den Mann schließlich verletzt in der Wohnung an. Beide Personen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Ursprungsmeldung vom 9. Juli finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/zwei-verletzte-nach-streitigkeiten-in-wohnung

Die Staatsanwalt Essen ordnete die vorläufige Festnahme der beiden Beteiligten an.

Bei der Frau handelt es sich um eine 18-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz. Sie wurde nach der Behandlung im Krankenhaus ins Gewahrsam gebracht.

Der 27-jährige Guineer aus Essen befindet sich derzeit aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen noch im Krankenhaus.

Eine Mordkommission ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen wegen versuchtem wechselseitigen Totschlags und ist aktuell intensiv damit beschäftigt, den Ablauf des gestrigen Tages herauszufinden./SoKo

