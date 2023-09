LPI-J: Werkzeug aus Firmenwagen gestohlen

Jena (ots) - In den Mittagsstunden teilte am Dienstag ein Zeuge einen verunfallten Radfahrer mit. Der 23-jährige Zweiradfahrer geriet aus bisher noch ungeklärtem Grund mit seinen Rädern in das Gleisbett in der Camsdorfer Straße. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und kam zu Fall. Dabei zog er sich Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

