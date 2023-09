LPI-J: 14-Jähriger attackiert Realschüler in Apolda

Weimar (ots) - Am Donnerstagmorgen, kurz nach Mitternacht wurde im Rahmen der Streife ein E-Scooter in der Paul-Schneider-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Der 20jährige wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Die Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr wurde aufgenommen und das Fahrzeug dem eigentlichen Halter übergeben. Rückfragen bitte an: ...

