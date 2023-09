LPI-J: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie am Dienstagfrüh festgestellt wurde, bereicherten sich Unbekannte an Elektrowerkzeugen aus einem Firmenfahrzeug. Der Transporter stand über Nacht in der Eisenberger Straße in Hainspitz. Der oder die Täter gelangten widerrechtlich in das Fahrzeuginnere und entwendeten die Werkzeuge im Wert von über 3.000,- Euro. Festgestellt hatte den Diebstahl der Nutzer des Fahrzeuges, als die notwendigen Werkzeuge auf der Baustelle nicht verfügbar ...

mehr