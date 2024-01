Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Werkstatt

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch gegen 20.24 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Betriebsgelände an der Straße Am Rögelberg in Meppen. Dort brachen sie in eine Werkstatt ein. Vermutlich aufgrund des ausgelösten Alarmes flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

