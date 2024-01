POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der "Alte Rheiner Straße" in Lingen ein grauer Mercedes E 220 von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr