Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber täuschen Date vor

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Dornberg - Zwei Räuber gaben sich im Internet als Frau aus und lockten am Donnerstagabend, 19.10.2023, einen Bielefelder in die Falle. Sie überfielen ihr Opfer in der Dunkelheit und flüchteten mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 33-jähriger Bielefelder meldete sich gegen 21:40 Uhr bei der Polizei, da er am Rande des Universitätsgeländes, in Höhe der Bahnschranken am Fußweg "Lauf der Dinge", von zwei Männern ausgeraubt wurde.

Den alarmierten Polizeibeamten teilte er mit, dass er über eine Internetseite für Kleinanzeigen Kontakt zu einer vermeintlichen Frau hatte. Mit dieser hatte er ein Treffen auf dem Gelände der Universität Bielefeld vereinbart.

Der 33-Jährige kam gegen 21:25 Uhr in der Nähe des Treffpunktes an. Er bemerkte zwei Männer, die sich an den Bahnschranken aufhielten und ging an ihnen vorbei. Kurz darauf wurde er mehrfach gegen den Kopf und Körper geschlagen und ging zu Boden. Die Räuber bedrohten den Bielefelder und raubten das Handy, einen Schlüssel, einen Ausweis und die Bankkarte. Anschließend flüchteten sie in Richtung der Straße "Definition".

Der Bielefelder wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Räuber sollen beide etwa 170 cm groß sein. Bei der Tat trugen sie schwarze Kleidung und schwarze Mützen. Ein Täter soll einen osteuropäischen Dialekt gehabt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell