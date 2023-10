Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer sieht Funkenflug: Fahrraddieb flüchtet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 22.10.2023, brach ein Unbekannter einen Fahrraddiebstahl in der Feilenstraße ab, als er von einem Zeugen bemerkt wurde. Die Polizei sucht den Täter mit einer Personenbeschreibung.

Gegen 03:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Bielefelder mit seinem Pkw die Feilenstraße in Richtung Willy-Brandt-Platz. Als er plötzlich Funkenflug an einem abgestellten Fahrrad am Straßenrand bemerkte, wendete er sein Fahrzeug. Damit trieb er einen unbekannten Dieb in die Flucht, der mit einer Akkuflex das Schloss eines Pedelec durchtrennt hatte. Das Rad war zuvor an einem fest installierten Fahrradbügel auf dem Gehweg befestigt gewesen.

Der Dieb flüchtete ohne Beute in Richtung Bahnhofstraße. Er konnte durch die alarmierten Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.

Der gesuchte Mann soll eine schlanke Statur haben. Er wurde auf 35 bis 45 Jahre geschätzt und soll etwa 170 cm groß sein. Bei der Tat trug er eine schwarze Strickmütze und dunkle Kleidung. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

