POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und dem Polizeipräsidium Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt am Kesselbrink

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Sennestadt - Durch die Information eines wachsamen Nachbarn konnten Streifenbeamte am Freitag, 20.10.2023, einen 28-jährigen Tatverdächtigen an einem Spielplatz an der Elbeallee entdecken. Ein weiterer Zeuge hatte Aufnahmen von der Tat gemacht. Der Anwohner bemerkte gegen 02:00 Uhr einen Mann, der an einem abgestellten Aprilia Roller in Nähe der Einmündung Ilmenauweg hantierte. Er verschwand mit dem Kleinkraftrad in Richtung eines ...

mehr