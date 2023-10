Polizei Bielefeld

POL-BI: Roller-Dieb versteckt sich

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Durch die Information eines wachsamen Nachbarn konnten Streifenbeamte am Freitag, 20.10.2023, einen 28-jährigen Tatverdächtigen an einem Spielplatz an der Elbeallee entdecken. Ein weiterer Zeuge hatte Aufnahmen von der Tat gemacht.

Der Anwohner bemerkte gegen 02:00 Uhr einen Mann, der an einem abgestellten Aprilia Roller in Nähe der Einmündung Ilmenauweg hantierte. Er verschwand mit dem Kleinkraftrad in Richtung eines angrenzenden Spielplatzes an der Straße Am Stadion.

Die gerufenen Streifenbeamten entdeckten auf dem Spielplatz den entwendeten Roller, wobei die Batterie und das Kennzeichen fehlten. Bei der weiteren Absuche des Geländes fanden die Beamten eine Tasche mit den fehlenden Rollerteilen und Werkzeug. Unweit davon stießen sie auf den Tatverdächtigen, der sich auf einem Hügel in Büschen versteckt hielt.

Der 28-jährige Bielefelder war erst vor 14 Tagen als Roller-Dieb erwischt worden. Er benannte einen weiteren Mann, der ihn zu der Tat an der Elbeallee angestiftet habe und über den Hügel in ein Wäldchen geflüchtet sei. Zwischenzeitlich erschien ein Passant, der Aufnahmen von der Tatausführung gemacht hatte.

