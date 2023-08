Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddiebstahl im Innenstadtbereich - Wem gehören die Räder?

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte eine Gruppe dabei beobachtet werden, wie sie sich in der Eisenbahnstraße an einem verschlossenem Rad zu schaffen machten. Als dies jedoch misslang lief die Gruppe in Richtung Bahnhof davon. Dort konnte sie von der Polizei angehalten werden. Wie sich herausstellte hatte die Gruppe bereits zwei Drahtesel erfolgreich entwenden können. Das blaue Damenrad mit der Aufschrift "BAVARIA" und das weiße Sport-Rad mit braunem Sattel und der Aufschrift "CITYSPEED" wurden von der Polizei sichergestellt. Nun sucht die Polizei nach den rechtmäßigen Eigentümern der Räder. Diese können sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 jederzeit unter der Nummer 0631 369-2150 melden. Auf die Gruppe kommt ein Strafverfahren infolge der Fahrraddiebstähle zu.|gus

