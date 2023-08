Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Einsätze auf der Kerwe in Hochspeyer

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der Kerwe in Hochspeyer kam es am Sonntag gleich zu zwei Polizeieinsätzen. Einem 65-Jährigem wurde von einer Gruppe Jugendlicher der Geldbeutel entwendet. Anschließend rannte die Gruppe in unterschiedlichen Richtungen davon und konnte nicht festgehalten warden. Auch wurde ein Heranwachsender und ein Jugendlicher von ihren Kleinkrafträdern gestoßen, als diese vom Kerweplatz wegfahren wollten. Die Täter konnten durch einen der Geschädigten jedoch beobachtet werden, wie diese in den Zug nach Kaiserslautern stiegen. Dort konnten die Täter durch die Polizei festgestellt und deren Personalien erhoben werden. Auf sie kommt nun eine Anzeige aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu.

Die Polizei hat bezüglich des Geldbeuteldiebstahls die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |gus

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell