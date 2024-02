Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Transporter aufgebrochen - Bassum, Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch

Unbekannte sind am Mittwoch in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Stuhrer Landstraße eingebrochen. Vermutlich öffneten sie gewaltsam die Haustür, entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt wieder.

Stuhr - Transporter aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Magdeburger Straße ein Mercedes Benz Vito von Unbekannten aufgebrochen. Sie öffneten gewaltsam die seitliche Schiebetür und entwendeten aus dem Transporter hochwertige Werkzeuge im Wert von ca. 7000 Euro. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 07.00 Uhr die Heiigenroder Heide in Richtung Neukruger Weg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt und stand zudem unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die 24-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 14.15 Uhr übersah ein 67-jähriger Pkw-Fahrer beim Linksabbiegen von der B 51 in die Syker Straße einen Pkw im Gegenverkehr und beide kollidierten. Die 56-jährige Fahrerin war auf der B 51 in Richtung Diepholz unterwegs und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Beide, Fahrer und Fahrerin, blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 30000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell