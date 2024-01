Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drebber und Twistringen, Transporter aufgebrochen - Bassum, Einbruch in Elektrogeschäft - Diepholz, Auffahrunfall ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Auffahrunfall

Am Montag gegen 16.20 Uhr wurden bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße zwei Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt. Eine 57-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw in den Katharina-Starnitz-Weg abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Eine 20-jährige nachfolgende Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An ihren Pkw entstand ein Schaden von zusammen 7500 Euro.

Drebber und Twistringen - Transporter aufgebrochen

Unbekannte haben im Laufe des letzten Wochenendes zwei Transporter in Drebber und einen in Twistringen aufgebrochen. In der Marienstraße in Drebber und der Lindenstraße in Twistringen wurden die Türen zur Ladefläche von geparkten Citroen Jumper aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden Werkzeuge im Wert mehrerer Tausend Euro entwendet.

Bassum - Einbruch

In der Nacht zum Montag um 01.25 Uhr und um 01.55 Uhr sind Unbekannte in ein Elektrofachgeschäft in der Syker Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die automatische Schiebetür im Eingang und entwendeten zunächst zwei elektrische Haushaltsgeräte. Nach einer halben Stunde kehrten sie zurück und entwendeten nochmal fünf Geräte. Die genaue Schadenshöhe stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 042424 / 9690, entgegen.

Stuhr - Briefkasten gesprengt

Unbekannte haben am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr zuerst einen Hundekotmülleimer in der Straße Am Hexendeich gesprengt haben und danach nicht weit entfernt einen Briefkasten. Beide Gegenstände wurden erheblich beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 4270790, entgegen.

