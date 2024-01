Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 27.01.2024

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag ist es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Homfelder Chaussee in Homfeld/Brauchhausen-Vilsen gekommen. Ein 35-jähriger Autofahrer kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Stuhr - Trunkenheit im Straßenverkehr

In der Nacht zum heutigen Samstag ging der Polizei in Stuhr ein Alkoholsünder ins Netz. Gegen kurz vor 03:30 Uhr in der Früh stoppten die Beamten in Seckenhausen einen PKW Volvo. Wie sich während der Kontrolle herausstellte, hatte der 31-jährige Fahrer aus Stuhr vor Fahrtantritt zu tief ins Glas geschaut, festgestellt wurden 1,04 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun neben einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in der Verkehrssünderkartei auch ein Fahrverbot.

