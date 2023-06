Asbach (ots) - Am vergangenen Wochenende ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle in Asbach, bei denen der Verursacher flüchtete. Im Zeitraum vom 02.06.2023, 12:15 Uhr und 04.06.2023, 12:20 Uhr streifte offensichtlich ein vorbeifahrendes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand der Hurtenbacher Straße in Asbach OT Limbach geparkten Pkw. Hierbei wurde die linke Fahrzeugseite stark ...

mehr