Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Verkehrsunfall und Einbruch - Ströhen, Pkw-Brand ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in der Lange Straße in ein Geschäft für Orthopädietechnik eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Der oder die Täter versuchten zunächst gewaltsam durch eine Seiteneingangstür in das Gebäude einzudringen. Als dies misslang öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten dadurch ins Gebäude. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, sind die Täter unerkannt geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 14.50 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 214 / Barenburger Straße zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Barenburger Straße kommend auf die B 214 einfahren. Er übersah dabei den Pkw einer 29-jährigen Fahrerin, die auf der B 214 in Richtung Diepholz unterwegs war. Bei der Kollision beider Pkw wurden die 29-Jährige und ihr 28-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen rund 8000 Euro.

Barnstorf - Hausfriedensbruch

Am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr musste ein gestürzter Motorrad-Fahrer in der Rechterner Straße vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Gestürzte und seine drei Freunde waren trotz Verbot mit Motorrädern im militärischen Sicherheitsbereich an der Rechterner Straße umhergefahren. Der gestürzte Kradfahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt. Anaschließend wurden alle Vier von der Polizei aus dem Sicherheitsbereich verwiesen und ihnen wurde die Einleitung eines Strafverfahrens bekanntgegeben.

Ströhen - Pkw Brand

Als eine Pkw-Halterin ihr Fahrzeug am heutigen Morgen gegen 09.15 Uhr benutzen wollte, stieg Rauch aus dem Fahrzeug und es stand sofort in Flammen. Der Pkw stand in der Garage in der Varreler Straße, als er in Brand geriet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, dennoch wurde die Garage beschädigt. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon, blieb aber unverletzt. Der Schaden wird auf ca. 15000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell