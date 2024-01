Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240125.3 Heide: Autoaufbrecher in die Flucht geschlagen

Heide (ots)

In der Nacht zu heute haben Unbekannte in Heide versucht, in ein geparktes Fahrzeug einzusteigen. Der Geschädigte erwischte die Diebe und schlug sie in die Flucht. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Kurz vor 01.00 Uhr bemerkte ein Zeuge zwei Personen, die sich an einem Sprinter, der im Scharhörnweg stand, zu schaffen machten. Er informierte den Eigentümer des Fahrzeugs, der sich sogleich auf die Straße begab und die Verdächtigen am Heck seines Wagens entdeckte. Nach Ansprache flüchteten die Männer in einem Auto, das vermutlich Kieler Kennzeichen besaß. Die sofortige Suche nach den Flüchtigen verlief erfolglos.

Bei der Besichtigung des Daimlers stellte sich heraus, dass die Täter die Heckscheibe zerstört hatten. Ob sie aus dem Fahrzeuginneren etwas entwendeten, war zunächst unklar.

Laut Zeugen trug einer der Unbekannten eine rote Mütze und einen Oberlippenbart. Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

