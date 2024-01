POL-IZ: 240125.2 Brunsbüttel: Maschinenausfall mit Böschungsberührung

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu heute ist eine Gartenhütte in Itzehoe in Flammen aufgegangen und komplett niedergebrannt. Die Brandursache ist noch unklar, die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Kurz vor Mitternacht rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem eine Zeugin in einem Kleingarten an der Alten Landstraße eine brennende Laube gemeldet hatte. ...

mehr