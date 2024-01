POL-DH: Marl, Illegale Müllentsorgung (Fotos) - Syke, Diebstahl Pedelec - Stuhr, Einbruch

Polizeiinspektion Diepholz

Marl, Illegale Müllentsorgung (Fotos) - Syke, Diebstahl Pedelec - Stuhr, Einbruch

Diepholz

Marl - Illegale Müllentsorgung (Fotos)

Im Bereich der Bahnüberführung in der Hageweder Allee hat ein bislang Unbekannter in der Zeit vom 23.01. bis 30.01.24 eine Menge Hausmüll illegal entsorgt. Der Bauhof der Gemeinde konnte in dem Hausmüll jede Menge Kerzen und Teelichter feststellen. Auch war eine blaue lange Unterhose in dem Müllhaufen. Bereits in der Vergangenheit hatte der Unbekannte schon mehrfach seinen Hausmüll illegal in der Natur entsorgt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Bassum - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 07.40 Uhr in der Osterbinder Straße entstand ein Schaden von rund 10000 Euro. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 31-jährige Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, an beiden Pkw entstand aber erheblicher Sachschaden.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag gegen 09.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz gegenüber der Berufsschule in der Georg-Hoffmann-Straße ein abgestellter VW-Polo von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den VW-Polo geraten. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem VW-Polo entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag zwischen 09.00 und 10.00 Uhr hat ein Unbekannter in der Straße Zum Hachepark ein Pedelec entwendet. Das Pedelec im Wert von 3600 Euro der Marke Raleigh war verschlossen im Fahrradstand vor Famila abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Einbruch

Unbekannte sind am Dienstag in der Zeit von 10.40 Uhr bis 12.40 Uhr in ein Wohnhaus im Dinklager Weg eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Hauses und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten sie nahezu alle Räume nach Diebesgut. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

