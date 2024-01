Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 31.12.2023, beschädigte zwischen 15:15 Uhr - 15:40 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des McDonalds Restaurants einen ordnungsgemäß abgestellten grauen VW Passat. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Damme zu melden (05491-999 36 0).

Dinklage - Brand von Dämmwolle

Am 31.12.2023, 23:45 Uhr, kam es durch einen Feuerwerkskörper zu einem Brand von Dämmwolle, die auf dem Grundstück des Geschädigten gelagert wurde. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Dinklage gelöscht werden. Es entstand kein weiterer Gebäude- bzw. Personenschaden.

Vechta - Rauchentwicklung in der Innenstadt Am Neujahrstag, kurz nach Mitternacht, kam es in der Großen Straße in Vechta zu einer Rauchentwicklung aus dem Kellerschacht einer örtlichen Bankfiliale. Vor Ort konnte die Rauchentwicklung durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr Vechta unterbunden werden. Ein mögliches Übergreifen auf das Gebäude konnte hierdurch verhindert werden.

Bakum - Heckenbrand

Am 01.01.24, kurz nach Mitternacht, kommt es in Bakum in der Abt-Castus-Straße zu einem Heckenbrand. Dieser kann durch die Feuerwehr Bakum vor einem Übergreifen auf das Wohnhaus gelöscht werden.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 01.01.2024, 01:25 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger aus Damme mit einem Kleinkraftrad (bbH 45 kmh) die Lohner Straße in Vechta, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Jugendlichen wurde eingeleitet.

