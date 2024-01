Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg und Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Sonntag, 31. Dezember 2023, in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 10:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Kleinkraftrad eines 24-jährigen Werlters, welches sich in Lindern in der Lilienstraße befand. Das Kleinkraftrad konnte in einem Dorfteich in Lindern festgestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Lindern konnte das Fahrzeug aus dem Teich ziehen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sowohl der Motor als auch das Hinterrad abmontiert wurden. Das THW wurde zudem alarmiert, um sich um einen auf dem Deich entstandenen Ölfilm zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Cloppenburg - Zwei Mülltonnen geraten in Brand

Am Sonntag, 31. Dezember 2024, gegen 20:20 gerieten zwei Mülltonnen in Cloppenburg in der Helgolandstraße in Brand. Vermutlich wurden noch nicht vollständig erkaltete Feuerwerkskörper in die Mülltonnen geworfen, woraufhin diese anfingen zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg war ebenfalls vor Ort, um den Brand zu löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro. Personen wurden nicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel- Brand eines PKW sowie der Gebäudefassade

Am Montag, 01. Januar 2024, gegen 01:10 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein in Garrel auf einem Privatgrundstück an der Von Herder Straße abgestellter PKW in Brand. Infolgedessen wird ein danebenstehender PKW sowie die Gebäudefassade eines Mehrparteienhauses beschädigt. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Garrel gelöscht. Zudem war das DRK vor Ort. Es entstand kein Personenschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9.000,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lastrup - Brand auf Terrasse

Am Montag, 01. Januar 2024, um etwa 01:11 Uhr, entzündete sich aus bislang ungeklärter Ursache eine Steckdose auf der Terrasse eines Wohnhauses in Lastrup am Müllerweg. Dadurch wurden neben der Dachkonstruktion sowie dem Bodenbelag der Terrasse auch zwei Fenster und zwei Raffstores am angrenzenden Wohnhaus beschädigt. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lastrup gelöscht werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Cloppenburg - Rauchentwicklung in Garage

In der Silvesternacht wurden in Cloppenburg an der Sonnenblumenstraße noch nicht gänzlich erkaltete Feuerwerkskörper in einem Kunststoffeimer entsorgt, welcher dann in der Garage abgestellt wurde. Gegen 02:50 Uhr wurde eine Rauchentwicklung festgestellt, die vermutlich durch die noch entzündlichen Reste entstanden ist. Die Freiwillige Feuerwehr und das DRK wurden hinzugerufen. Es entstand kein Personenschaden. Lediglich der Kunststoffeimer wurde beschädigt.

Cloppenburg - Zigarettenautomat gesprengt 202400002581 Am Montag, 01. Januar 2024, gegen 02:00 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Cloppenburg an der Nußbaumallee. Die Geldkassette und mehrere Zigarettenschachteln konnte vor Ort festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt

Am Montag, 01. Januar 2024, meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 01:14 Uhr einen PKW, der die Bether Straße in Cloppenburg in deutlichen Schlangenlinien befuhr. Die alarmierten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Es konnte ein 38-jähriger Cloppenburger als verantwortlicher Fahrzeugführer ausgemacht werden. Dieser stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, so dass ihm die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens eröffnet wurde. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell