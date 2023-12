Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 30./31.12.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

26676 Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 30.12.2023, um 20:18 Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein 15-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer aus Barßel auf der Langen Straße in Barßel kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Erziehungsberechtigte wurden in Kenntnis gesetzt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren hinsichtlich Fahren ohne Fahrerlaubnis.

26169 Friesoythe - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, 31. Dezember 2023, gegen 04:12, fuhr ein 23-jähriger PKW- Führer auf der Langen Straße in Friesoythe und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann aus Friesoythe unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

