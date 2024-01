POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lindern - Diebstahl eines Kleinkraftrades Am Sonntag, 31. Dezember 2023, in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 10:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Kleinkraftrad eines 24-jährigen Werlters, welches sich in Lindern in der Lilienstraße befand. Das Kleinkraftrad konnte in einem Dorfteich in Lindern festgestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Lindern konnte das Fahrzeug aus dem ...

mehr