Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Junge Insassen überstehen Verkehrsunfall unverletzt

Freiburg (ots)

Drei junge Autoinsassen haben am Samstagabend, 18.11.2023, einen Verkehrsunfall auf der L 146 zwischen Äule und Menzenschwand unverletzt überstanden. Gegen 19:45 Uhr war der 18-jährige Fahrer in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto kollidierte mit mehreren Bäumen, bevor es an einem Hang schwer beschädigt zum Stillstand kam. Der Fahrer und zwei jugendliche Mitfahrer kamen vorsorglich in ein Krankenhaus, blieben aber nach dem derzeitigen Kenntnisstand unversehrt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

