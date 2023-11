Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tageseinnahmen geraubt

Jena (ots)

Am Samstagabend, kurz nach 20 Uhr, wurde der Polizei Jena gemeldet, dass der Betreiber eines Imbissgeschäftes in Jena Lobeda West überfallen worden ist. Die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnten den 55-jährigen Geschädigten mit einer blutenden Wunde am Kopf in der Stauffenbergstraße feststellen. Bei der Befragung äußerte der Mann, dass er sein Geschäft mit den Tageseinnahmen in einer Tasche verlassen hat und zu seiner nahe gelegenen Wohnanschrift gehen wollte. Hier angekommen betrat er den Eingangsbereich und wartete hier auf den Fahrstuhl. Zu dieser Zeit näherte sich ein unbekannter Mann von hinten und schlug dem Geschädigten seitlich gegen den Kopf, so dass er zu Boden ging. In diesem Moment nahm der Unbekannte die Tasche des Imbissbetreibers und flüchtete mit der Beute in Richtung Emil-Wölk-Straße. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

