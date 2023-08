Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholisiert mit Krankenfahrstuhl unterwegs

Bremerhaven (ots)

Neben seinem motorisierten Krankenfahrstuhl liegend fand eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zum gestrigen Sonntag, 13. August, im Bremerhavener Stadtteil Lehe einen 65-jährigen Mann. Die Einsatzkräfte halfen dem Bremerhavener auf und setzten ihn zunächst wieder in seinen Rollstuhl. Dabei nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 65-Jährigen war. Doch anstatt nun zu erklären, was zuvor geschehen war, startete der Mann den Motor seines Krankenfahrstuhls und fuhr von der Frenssenstraße in Richtung Goethestraße.

Die Polizisten stoppten den offenbar alkoholisierten Fahrer umgehend wieder, und ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann pustete einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntauglichkeit. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier gebracht. Ihn erwartet nun unter anderem ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell