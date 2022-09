LPI-J: Betrunken vom Unfallort geflüchtet

Weimar (ots) - Unbekannte kletterten von Freitag auf Samstag in Tröbsdorf über ein Hoftor, um anschließend auf dem Grundstück zu randalieren. So warfen sie unter anderem mehrere Flaschen gegen das Fahrzeug des Grundstückeigentümers und entwendeten Limonade aus einem frei zugänglichen Kühlschrank. Ihre Flucht traten sie über das Nachbargrundstück an. Der Sachschaden wird auf circa 1500 EUR geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

