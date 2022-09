Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kühlschränke aufgebrochen

Weimar (ots)

Samstagmorgen drang ein unbekannter, besonders durstiger, Dieb in den Außenbereich einer Lokalität am Weimarer Theaterplatz ein. Nachdem er die Mauer überwunden hatte, machte er sich gewaltsam an drei Kühlschränken zu schaffen. Schließlich entwendete er lediglich eine Flasche Limonade, verursachte dafür aber Sachschaden von über 1000 EUR. Hinweise zur Tat oder zu dem Täter nimmt die Polizei Weimar telefonisch unter 03643/882-0 oder per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

