POL-Bremerhaven: Unbekannte besprühen Autos mit Feuerlöschpulver

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag, 9. August, und Donnerstagmorgen, 10. August, mehrere Autos im Bremerhavener Stadtteil Lehe mittels ABC-Pulver aus einem Feuerlöscher verunreinigt und möglicherweise auch stärker beschädigt. Dem Halter eines Autos, das am Birkenweg geparkt war, fiel der weiße Schleier über seinem Pkw am Donnerstag gegen 9 Uhr auf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten im Nahbereich vier weitere Autos sowie mehrere Fahrräder fest, die offensichtlich ebenfalls mit dem Pulver besprüht worden waren. Am Freitag meldete sich eine weitere Betroffene, deren Auto ebenfalls verunreinigt worden war. Zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes am Donnerstag hatte sie ihr Fahrzeug bereits bewegt. Den mutmaßlich von den Unbekannten genutzten Feuerlöscher stellten die Polizisten unweit des Tatorts sicher. Die Gesamtschadenshöhe wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Aufgrund erster Erkenntnisse könnte sich die Tat in der Nacht zu Donnerstag zwischen 1.30 und 2.30 zugetragen haben. Wer Hinweise auf die unbekannten Täter hat oder im genannten Zeitraum im Bereich Birkenweg/Hafenstraße/Dorotheastraße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 zu informieren.

