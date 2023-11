Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Emmendingen: Fahndung nach Untergebrachtem - aus Psychiatrie entwichen // hier: Rücknahme der Fahndung // Untergebrachter festgenommen!

Freiburg (ots)

Der Untergebrachte konnte von der Polizei am Sonntag, 19.11.2023, in den frühen Morgenstunden, in Frankfurt am Main festgenommen werden.

Die weiteren Umstände und Hintergründe bedürfen noch den weiteren Abklärungen.

Hinweis für die Medien:

Es wird gebeten das Lichtbild des Mannes nicht weiter zu verwenden. Die Fahndung auf der Internetseite der Polizei Baden-Württemberg wurde zurückgenommen.

Ursprungsmeldung:

Am Donnerstag, 16.11.2023, ist in Emmendingen ein 35 Jahre alter Mann aus dem Maßregelvollzug entwichen.

Dem in einer psychiatrischen Klinik untergebrachten Mann gelang am Nachmittag die Flucht, als er sich auf dem Klinikgelände aufhielt. Anlass seiner Unterbringung war ein Tötungsdelikt in Lörrach.

Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht wieder zur Ergreifung des Mannes.

Ein Lichtbild des Mannes ist auf der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/emmendingen-entwichener-strafgefangener/

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,82 Meter groß, sportliche Statur, braune Augen, schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der Entweichung trug er einen schwarzen Vollbart und einen blauen Jogginganzug. Weiterhin könnte er in einer Sporttasche eine hellbraune Jacke sowie eine dunkelblaue Jogginghose dabeihaben.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann geben kann, möge sich bitte umgehend mit der Kriminalpolizei Freiburg, Telefon 0761 882 2880, in Verbindung setzen. Bitte nehmen sie davon Abstand, persönlich mit dem Mann in Kontakt zu treten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell