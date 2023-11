Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Sattelzugmaschine flüchtet nach Kollision mit Pkw - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 17.11.2023, kurz vor 07:00 Uhr, ist auf der B 34 in der Waldshuter Schmittenau eine Sattelzugmaschine nach einer Kollision mit einem Pkw geflüchtet. Eine 52-jährige Frau war mit ihrem Toyota aus der Kupferschmidstraße auf die B 34/Konstanzer Straße nach rechts eingefahren. In diesem Moment soll eine auf dem dortigen linken Fahrstreifen in Richtung Grenze fahrende Sattelzugmaschine auf die rechte Fahrspur gewechselt haben. Dort kam es dann zur seitlichen Kollision mit dem Toyota. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Lkw-Fahrer in Richtung Waldshut-Stadtmitte. Bei dem flüchtig gegangenen Lkw soll es sich um eine dunkelblaue Sattelzugmaschine ohne Auflieger mit ausländischen Kennzeichen gehandelt haben. Am Toyota entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

