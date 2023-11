Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Mobiltelefon im Fußraum verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Ein von der Mittelkonsole in den Fahrerfußraum gerutschtes Mobiltelefon war am Donnerstag, 16.11.2023, gegen 13.15 Uhr, wohl der Auslöser eines Verkehrsunfalles auf der Autobahn A 98. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Autobahn A 98 von Lörrach kommend in Richtung Rheinfelden, als ihr in Höhe der Dorfbachtal-Brücke ihr Mobiltelefon von der Mittelkonsole in den Fahrerfußraum rutschte. Beim Versuch das Mobiltelefon aufzuheben kam die 64-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke. Die 64-Jährige lenkte wohl dagegen und kollidierte im weiteren Verlauf mit der rechten Schutzplanke. Auf dem Standstreifen kam sie zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 3.000 Euro.

