POL-FR: Lörrach: Pkw in der Wintersbuckstraße zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 14.11.2023, 15.30 Uhr bis Donnerstag, 16.11.2023, 15.30 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter eine komplette Fahrzeugseite eines silberfarbenen Peugeot 2008. Der Peugeot stand in der Wintersbuckstraße in Höhe der Kaufmännischen Schule in einer Parkbucht. Der entstandene Sachschaden beträgt über 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

