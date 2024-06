Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter entblößt sich in Harleshausen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Mittwoch in der Wolfhager Straße im Kasseler Stadtteil Harleshausen, im Bereich einer dortigen Schule in Höhe der Haroldstraße, entblößt. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Exhibitionisten aus der Bevölkerung.

Eine Zeugin war gegen 13:10 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, der in einem Gebüsch an einem Fußweg zwischen Schule und Bushaltestelle, in unmittelbarer Nähe zum Schulhof, stand. Der Unbekannte hatte sich entblößt und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Die Zeugin alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Als die ersten Streifen am Ort des Geschehens eintrafen, war der Täter jedoch bereits geflüchtet.

Es soll sich um einen ca. 60 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Mann mit kurzen grauen Haaren, arabischem Erscheinungsbild und schmächtige Figur gehandelt haben, der ein blaues T-Shirt, eine blau weiße Hose und eine Sonnenbrille trug.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

