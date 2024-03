Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Fahrraddiebstähle in Mainz

Mainz (ots)

Am Freitagabend zwischen 20:00 und 22:00 Uhr wurden gleich zwei E-Bikes vor der Sporthalle der IGS Bretzenheim in der Hans-Böckler-Straße entwendet. Da zumindest eines der beiden Räder mit einem Faltschloss gesichert war, muss es möglicherweise von einem oder mehreren Tätern davongetragen worden sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Auch in der Holzhofstraße kam es zu einem Fahrraddiebstahl hinter dem dortigen Kino. Eine 52-Jährige Mainzerin schaute sich am Samstag dem 23.03.2024 zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr einen Film an, was der oder die Täter nutzten, um das Fahrrad zu entwenden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

