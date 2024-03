Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt; Präventionstag der Mainzer Polizei gegen Wohnungseinbrüche am Montag dem 25.03.2024

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mainz-Innenstadt (ots)

Sie kommen vom Einkaufen nach Hause. Sie waren doch nur kurz weg... Die Wohnungstür steht einen Spalt offen; komisch, habe ich vergessen abzuschließen?!

Es liegen Holzsplitter auf dem Boden, scheinbar vom Türrahmen. Beim Betreten der Wohnung dann Gewissheit. Die Schränke stehen offen, der Inhalt auf dem Boden verteilt. Der Schmuck aus der Schatulle in Badezimmer - weg.

Jemand ist bei mir eingebrochen!

Zum Glück ist niemand mehr in der Wohnung. 110 anrufen. Der Tatort muss spurenschonend aufgenommen werden.

So oder so ähnlich ist es seit dem 01.10.2023 82 Mal im Stadtgebiet geschehen, wobei es 27 Mal beim Versuch blieb. In 48 Fällen waren es Mehrfamilienhäuser, in 34 Fällen Einfamilienhäuser.

Damit liegen die Fallzahlen zwar auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr, jedoch ist jeder Einbruch einer zu viel. Nicht nur wegen des materiellen Schadens, auch wegen der psychischen Folgen für die Anwohner.

Zwar konnten unserer Spezialisten der Kriminalpolizei mit Hilfe von aufmerksamen Anwohnern und hilfsbereiten Zeugen bislang zwei Täter festnehmen, um es jedoch gar nicht erst soweit kommen zu lassen ist die Einbruchsprävention das Mittel der Wahl.

Hierzu wird durch die Mainzer Polizei ein Präventionstag am Montag dem 25.03.2024 durchgeführt. In der Hechtsheimer Straße, auf dem ehemaligen IBM Gelände, wird zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr das Sicherheitsmobil unserer Experten für Einbruchsprävention aufgebaut und betrieben. Interessierte sind herzlich eingeladen sich dort über Sicherungsmöglichkeiten der eigenen Wohnung, allgemeine Tipps, Verhaltenshinweise und alles rund um den Einbruchsschutz zu informieren.

Außerdem werden uniformierten Beamtinnen und Beamte der Mainzer Polizei, welche durch das Polizeipräsidium für Einsatz, Logistik und Technik unterstützt werden, in der Mainzer Innenstadt unterwegs sein, um dort Flyer mit wertvollen Tipps zur Einbruchsprävention zu verteilen, Aufklärungsgespräche anzubieten und sich gerne auch die Gegebenheiten vor Ort anschauen.

Sie können sich aber auch unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch über Präventionsmaßnahmen informieren.

Ganzjährig bietet das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon: 06131/65-3390

E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell