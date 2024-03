Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt; Dreister Ladendieb

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwoch gegen 11:15 Uhr konnte dank einer aufmerksamen Mitarbeiterin einer Drogerie ein Ladendieb gestellt werden.

Der 31-jährige wohnsitzlose Mann habe in einer Drogerie in der Altstadt seine Sporttasche auf den Boden abgestellt und diese dann nach und nach mit Artikeln im Wert von ca. 130EUR gefüllt.

Als er die Filiale mit der Tasche verlassen wollte sei er jedoch von einer Mitarbeitern erwischt worden. Während der anschließenden Anzeigenaufnahme durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 kam eine unbeteiligte Dame auf die Beamten zu und übergab ihnen neuwertige Elektronikartikel, wie USB-Sticks oder Ladekabel. Diese hätten sich in ihrem Fahrradkorb befunden, welches direkt vor dem Laden abgestellt war.

Ob die Artikel auch von dem 31-Jährigen in einem anderen Laden entwendet und dort gebunkert wurden, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

