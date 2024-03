Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hartenberg-Münchfeld Raub eines Smartphons

Mainz - Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19:05 Uhr meldete sich ein Mann auf dem Neustadtrevier, dass er gerade beraubt wurde. Er hatte sich in der Hegelstraße aufgehalten, als drei männliche Jugendliche ihn plötzlich geschlagen und sein Smartphone aus der Hosentasche gezogen hatten. Als sich der 23-jährige Melder nicht mehr auf den Beinen halten konnte, traten die Täter weiter auf ihn ein und schlugen immer wieder zu. Nachdem er schließlich die Flucht ergreifen konnte, traf er auf einen Helfer, der für ihn die Polizei informierte. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten zwei der drei Täter angetroffen und kontrolliert werden, wobei das Telefon nicht aufgefunden wurde. Die beiden Jugendlichen wurden erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Wer den Vorfall in der Hegelstraße beobachtet hat oder flüchtende Personen gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

