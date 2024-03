Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Randalierer im Tankstellenshop

Mainz - Innenstadt (ots)

Dienstag, 19.03.24 / 21:25 Uhr

Die Gutmütigkeit eines Tankstellen-Mitarbeiters in der Binger Straße wurde gestern Abend ausgenutzt, als dieser einem Kunden ein Telefon lieh und er im Anschluss den Frust über das Telefonat über sich ergehen lassen musste. Der aggressive Mann schrie im Verkaufsraum herum und schlug gegen eine Plexiglasscheibe, die dabei beschädigt wurde. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann vorerst nicht an der Tankstelle antreffen. Eine Meldung über einen Randalierer am Münsterplatz führte die Beamten jedoch zum Aggressor, der schließlich in einer Straßenbahn angetroffen werden konnte. Da der 48-jährige Mainzer erneut schrie und äußerst aggressiv auftrat wurde er von den Beamten gefesselt und zur Innenstadt-Dienststelle gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest belief sich auf 1,4 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl ermittelt, da er beim Verlassen der Tankstelle noch eine Flasche mitgenommen hatte ohne diese zu bezahlen.

