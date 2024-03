Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Durchsuchungsmaßnahmen in zwei Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs durch Fußballfans in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

-Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz-

Nachdem es am 22.12.2023 zu einer Auseinandersetzung von Anhängern der Fußballvereine 1. FSV Mainz 05 und der Eintracht Frankfurt in der Holzhofstraße und am 17.02.2024 zwischen Anhängern des FC Augsburg und des 1. FSV Mainz 05 in der Mainzer Neustadt kam, wurden am heutigen Morgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse bei Beschuldigten vollstreckt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz wurden durch einen Ermittlungsrichter am Mainzer Amtsgericht insgesamt 45 Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Diese wurden mit Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz und Hessen, aber auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen vollstreckt.

Durch die bisherigen Ermittlungen konnten bereits 28 Beschuldigte bei der Auseinandersetzung in der Holzhofstraße und 62 Beschuldigte bei der Auseinandersetzung in der Neustadt identifiziert werden.

Insgesamt waren am heutigen Tage ca. 250 Einsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz im Einsatz, welche zusätzlich durch etwa 50 Beamtinnen und Beamte der Polizei Bayern unterstützt wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell