POL-PPMZ: Mainz- Hechtsheim Streit in Supermarkt

Mainz - Hechtsheim (ots)

16.03.2024, 20:05 Uhr

Am Samstagabend kam es zu einem Streit in einem Supermarkt in der Alten Mainzer Straße, bei dem eine betrunkene Frau sehr aggressiv gegenüber einer Gruppe junger Männer auftrat und die gesamte Aufmerksamkeit der Kundschaft und Mitarbeiter auf sich zog. Selbst in Anwesenheit der Polizeibeamten konnte sich die Frau nur schwer beruhigen, und weigerte sich anfänglich ihre Personaldaten anzugeben. Nachdem sie seitens der Polizei des Marktes verwiesen wurde, machte sie sich widerwillig auf den Heimweg.

