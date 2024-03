Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung vor Bar

Mainz - Neustadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 07:15 Uhr kam es vor einer Bar in der Frauenlobstraße am Hauptbahnhof zu einer Schlägerei zwischen mehreren beteiligten Personen.

Durch die Einsatzkräfte konnten vor Ort zwei Männer mit leichten Gesichtsverletzungen angetroffen werden, welche durch den Rettungsdienst versorgt wurden.

Laut den geschädigten Männern, solle diese von zwei oder drei Personen angegriffen worden sein, welche kurz vor Eintreffen der Polizei flüchteten.

Da sowohl der Tatablauf wie auch die Tatbeteiligung nun Gegenstand der Ermittlungen sind, werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell