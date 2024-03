Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Verkehrsunfall mit Radfahrer

Mainz - Innenstadt (ots)

14.03.2024, 17:00 Uhr

Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren nebeneinander die Binger Straße in Fahrtrichtung Große Bleiche. An der Einmündung zum Münsterplatz wollte der 24-jährige PKW-Fahrer nach rechts abbiegen und missachtete dabei den Vorrang des geradeausfahrenden Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 64-jährige Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Erstversorgung des verletzten Radfahrers.

