Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Mainz - Neustadt (ots)

Mittwoch, 13.03.2024

Gegen 18:32 Uhr ging am Mittwoch auf dem Neustadtrevier eine Mitteilung über einen randalierenden Mann ein, welcher Fahrräder umwerfen und gegen Straßenschilder schlagen würde. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Mann in einem Supermarkt im Barbarossaring aufgegriffen werden. Bei der Durchsuchung des 38-jährigen Aggressors konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Da er sich während der polizeilichen Maßnahmen verwirrt zeigte, wurde der wohnsitzlose Mann schließlich durch das Mainzer Ordnungsamt in eine Klinik gebracht. Schäden an Fahrrädern oder Schildern im Bereich des Barbarossarings konnten im Nachgang nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell