FW Dresden: Kellerbrand in einem Wohnhochhaus

Dresden (ots)

Kellerbrand in einem Wohnhochhaus

Wann: 17. August 2023 11:33 - 14:27 Uhr

Wo: Florian-Geyer-Straße / Johannstadt

Die automatische Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in ein Wohnhochhaus. Dort brannte aus noch zu ermittelnder Ursache ein Keller. Dabei wurden mehrere Kellerfenster zerstört und giftiger Brandrauch breite sich rasch im Gebäude aus. Über die Rückseite des Gebäudes verschafften sich mehrere Trupps unter Atemschutz Zugang und bekämpften den Brand mit einem Strahlrohr. Währenddessen wurden mehrere Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Nachdem der Brand gelöscht war, fanden umfassende Kontrollmaßnahmen in den umliegenden Wohnungen sowie Belüftungsmaßnahmen statt, um die ungewollte Ausbreitung der Brandgase in unbeteiligte Wohnungen auszuschließen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Altstadt, der Rettungswache Johannstadt sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

