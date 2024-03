Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt Diebstahl von Schulranzen

Mainz - Oberstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag meldete sich eine Frau im Altstadtrevier und erklärte, dass der Schulranzen ihres Sohnes gestohlen wurde. Ihr 16-jähriger Sohn hatte am Freitag zwischen 14:00 - 16:00 Uhr auf der Bezirkssportanlage in der Schillstraße/ Oberstadt Fußball gespielt und seinen Ranzen auf einer Bank abgestellt. Als er später zur Bank zurückkehrte, fehlte der Schulranzen samt Schulunterlagen und Schul-Tablet.

Wer am 08.03.24, 14:00 - 16:00 Uhr im Bereich der Bezirkssportanlage auffällige Personen beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell