Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim

Mombach Zwei Taschendiebstähle im Einkaufsmarkt

Mainz - Bretzenheim / Mombach (ots)

Am 12.03.2024, gegen 14:30 Uhr befand sich eine 84-jährige Mainzerin zum Einkaufen in der Haifa-Allee. Als sie gegen 15:00 Uhr zur Kasse ging, fiel ihr das Fehlen ihrer Geldbörse auf. Diese hatte sie vor dem Einkauf in ihre Manteltasche gesteckt. In der Geldbörse befanden sich verschiedene Dokumente und Bargeld. Ihre gestohlene EC-Karte ließ die Mainzerin sofort sperren.

Wenig später, gegen 15:30 Uhr befand sich eine 60-jährige Mainzerin in einem Supermarkt in der Rheinallee, als sie beim Griff in ihre Jackentasche das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkte. Sie hatte den Einkaufsmarkt erst gegen 15:10 Uhr betreten, wo sich ihre Geldbörse noch in ihrer Jackentasche befand. Neben diversen Dokumenten war Bargeld in knapp dreistelliger Höhe in der Geldbörse gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, rät die Polizei: Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper! Nutzen Sie verschlossene Innentaschen! Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell