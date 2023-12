Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher verletzt Barbesitzer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (21.12.2023), gegen 03:40 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Bar in der Bismarckstraße ein. Mittels Überwachungskameras beobachtete der Besitzer den Einbruch. Als er die Bar aufsuchte, um den Täter zu stellen, kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Täter ihn an der Hand verletzte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Rathauscenter. Der Barbesitzer beschrieb ihn als circa 1,80 Meter groß, er trug einen Oberlippenbart, eine graue Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe und einen Rucksack der Marke Nike.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Sollten Sie zu Hause sein, wenn jemand versucht bei Ihnen einzudringen, begeben Sie sich auf keinen Fall in Gefahr. Machen Sie laut auf sich aufmerksam ohne auf die Einbrecher zuzugehen. Verständigen Sie die Polizei.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Wittelsbachstraße 3 67061 Ludwigshafen Tel.: 0621 963-1151 Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell